ГПУ наступного року запроваджуватиме оцінювання обласних прокуратур — А.Стрижевська
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України з наступного року планує запровадити оцінювання обласних прокуратур на відповідність займаній посаді. Про це сказала заступник Генерального прокурора України Анжела Стрижевська під час всеукраїнської конференції з кримінального права та процесу, передає кореспондент УНН.
“Ми будемо запроваджувати оцінювання вже з наступного року обласних прокуратур, яких теж будемо відбирати... Я б не назвала це конкурсом, я б це назвала певною атестацією на відповідність займаній посаді”, — сказала вона.
А.Стрижевська додала, що наступним кроком буде здійснення такої атестації стосовно Генеральної прокуратури України.