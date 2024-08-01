Служба безопасности собрала доказательную базу на коллаборанта Вячеслава Яковенко - так называемого «главного редактора интернет-газеты „наш Донбасс“» во временно захваченном Луганске, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По данным СБУ, злоумышленник позиционирует себя как «военкор» кремлевских медиа, который публично оправдывает войну рф против Украины и военные преступления рашистов.

Для этого фигурант готовит заказные сюжеты и «прямые включения» якобы с передовой.

На самом деле он прячется за более чем 100 км от переднего края, откуда в эфирах росТВ распространяет фейки о боевой обстановке на восточном фронте.

Для подготовки «постановочных» кадров Яковенко привлекает информресурсы подчиненного ему оккупационного издания.

Для дополнительного распространения дезинформации в пользу рф он регулярно использует собственный Телеграм-канал с общей аудиторией более 30 тыс. пользователей.

В таких сообщениях он пытается дискредитировать украинских защитников и героизирует оккупационные группировки страны-агрессора, в частности которые захватывали Лисичанск.

По данным следствия, коллаборационист еще в 2014 году присоединился к подконтрольной рф террористической группировке «Восток 13», которая действовала на временно захваченной части территории Луганщины.

После полномасштабного вторжения россии вражеское формирование было включено в состав оккупационных соединений Южного военного округа страны-агрессора.

При этом сам фигурант полностью «перепрофилировался» на пропагандиста, который участвует в информдиверсиях против Украины, добавили в СБУ.

Добавим

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Яковенко о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на временно оккупированной части территории на востоке Украины, продолжаются комплексные мероприятия для его наказания.