Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт

В условиях войны и сложной экономической ситуации государство должно максимально поддерживать незащищенные слои населения, в частности внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Это, в первую очередь, касается бесплатных медицинских программ. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

"Прежде всего, самая тяжелая ситуация сейчас у ВПЛ, которые потеряли жилье, работу. В новых городах Украины подавляющее большинство из них не нашло стабильного источника дохода, живет на государственную помощь, которая очень небольшая, и поэтому поддержка, прежде всего, ВПЛ в любом направлении, в том числе медицинском, сейчас очень важна и это один из ключевых элементов для того, чтобы люди почувствовали заботу государства даже в сложных условиях войны", - подчеркнул Новак.

По словам Новака, медицинская поддержка является чрезвычайно актуальной, поскольку многие переселенцы находятся в постоянном состоянии стресса и страха из-за военных атак. Это приводит к увеличению обращений к врачам и повышает потребность в доступных медицинских услугах.

Эксперт также отметил, что не только центральная власть, но и местная должна активно привлекаться к решению проблем ВПЛ.

"Есть общегосударственные программы, бюджет Минздрава, но переселенцы поселились в конкретных населенных пунктах. Местные власти также, в меру своих бюджетных возможностей, должны их социально поддерживать, в том числе в медицинском направлении", - пояснил Новак.

По его словам, местные власти должны учитывать количество переселенцев и их состояние, чтобы обеспечить предоставление необходимых медицинских услуг на местах.

"Местные власти, понимая сколько у них есть людей и в каком они состоянии должна на месте пытаться поддерживать предоставлением медицинских услуг", - отметил Новак.

Напомним

Ранее УНН рассказывал, что в Броварской громаде местные власти ввели программу "С заботой о каждом" на 2024-2026 годы, которая направлена на обеспечение социальной защиты и медицинской поддержки наиболее уязвимых слоев населения.

В рамках программы проводится регулярная диагностика для раннего выявления онкологических заболеваний. В частности жителям громады доступны такие обследования:

- цитологический скрининг рака шейки матки (жидкостный ПАП-тест) и ВПЧ-тестирование для женщин от 21 года;

- скрининг рака молочной железы и яичников для женщин от 30 лет;

- скрининг рака щитовидной железы по направлению врача;

- урологический скрининг для диагностики рака простаты для мужчин от 35 лет.

Эти обследования граждане Украины, которые зарегистрированы и проживают на территории Броварской громады, могут проходить бесплатно раз в год.

Кроме того, в громаде действуют еще несколько важных медицинских программ, направленных на поддержку здоровья громады, в частности, льготных категорий населения. Директор Броварского городского центра первичной медико-санитарной помощи Игорь Кравцов в эксклюзивном комментарии УНН рассказал, что одной из ключевых программ является обеспечение льготных категорий населения, в частности внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), бесплатными лекарствами и медицинскими средствами.

Кроме того, значительные средства местные власти Броваров направляют на поддержку пациентов с онкологией, проживающих в громаде. Больница обеспечивает их бесплатными химиотерапевтическими препаратами, которые являются дорогими, поскольку все компоненты иностранного производства.

Также льготные категории населения Броварской территориальной громады могут получить бесплатные стоматологические услуги.

Мэр Броваров Игорь Сапожко в эксклюзивном комментарии УНН отметил, что такие программы важны для обеспечения здоровья и благополучия жителей громады. Он добавил, что городские власти будут продолжать поддерживать эти инициативы, несмотря на ограниченный бюджет.