Главу Еврогруппы раскритиковали за слова по странам Южной Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Глава Еврогруппы, министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум вызвал настоящую волну возмущения и критики своими словами о якобы расточительном образе жизни в странах Южной Европы, нуждающихся в помощи, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
"Как социал-демократ я считаю солидарность очень важна. Но тот, кто требует ее, имеет также и обязанности. Я не могу тратить все мои деньги на алкоголь и женщин, а потом просить вас о помощи ", - говорится в скандальном заявлении политика.
В ответ в таких странах как Португалия и Италия прозвучали требования отставки Й.Дейсселблума.
Президент Европарламента Антонио Таяни, в среду, 22 марта, назвал заявления Дейсселблума "расистскими и сексистскими".
В свою очередь нидерландский политик заявил, что не собирается уходить в отставку с поста главы Еврогруппы.