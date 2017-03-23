Главу Еврогруппы раскритиковали за слова по странам Южной Европы

"Как социал-демократ я считаю солидарность очень важна. Но тот, кто требует ее, имеет также и обязанности. Я не могу тратить все мои деньги на алкоголь и женщин, а потом просить вас о помощи ", - говорится в скандальном заявлении политика.

В ответ в таких странах как Португалия и Италия прозвучали требования отставки Й.Дейсселблума.

Президент Европарламента Антонио Таяни, в среду, 22 марта, назвал заявления Дейсселблума "расистскими и сексистскими".

В свою очередь нидерландский политик заявил, что не собирается уходить в отставку с поста главы Еврогруппы.