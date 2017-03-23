Главу Еврогруппы раскритиковали за слова по странам Южной Европы

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 43649 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 105518 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 120934 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 180041 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 131339 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125568 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117861 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106549 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107574 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103923 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Главу Еврогруппы раскритиковали за слова по странам Южной Европы

Главу Еврогруппы раскритиковали за слова по странам Южной Европы

Киев  •  УНН

 • 8493 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Глава Еврогруппы, министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум вызвал настоящую волну возмущения и критики своими словами о якобы расточительном образе жизни в странах Южной Европы, нуждающихся в помощи, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .

"Как социал-демократ я считаю солидарность очень важна. Но тот, кто требует ее, имеет также и обязанности. Я не могу тратить все мои деньги на алкоголь и женщин, а потом просить вас о помощи ", - говорится в скандальном заявлении политика.

В ответ в таких странах как Португалия и Италия прозвучали требования отставки Й.Дейсселблума.

Президент Европарламента Антонио Таяни, в среду, 22 марта, назвал заявления Дейсселблума "расистскими и сексистскими".

В свою очередь нидерландский политик заявил, что не собирается уходить в отставку с поста главы Еврогруппы.

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