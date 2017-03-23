Голову Єврогрупи розкритикували через заяву щодо країн Південної Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Голова Єврогрупи, міністр фінансів Нідерландів Єрун Дейсселблум спричинив справжню хвилю обурення та критики своїми словами щодо нібито неекономного способу життя в країнах Південної Європи, які потребують допомоги, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Як соціал-демократ я вважаю солідарність дуже важливою. Але той, хто вимагає її, має також і обов’язки. Я не можу витрачати всі мої гроші на алкоголь та жінок, а потім просити вас про допомогу”, — йдеться у скандальній заяві політика.
У відповідь у таких країнах як Португалія та Італія пролунали вимоги відставки Є.Дейсселблума.
Президент Європарламенту Антоніо Таяні , у середу, 22 березня, назвав заяви Дейсселблума “расистськими та сексистськими”.
У свою чергу нідерландський політик заявив, що не збирається йти у відставку з посади голови Єврогрупи.