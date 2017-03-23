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Голову Єврогрупи розкритикували через заяву щодо країн Південної Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Голова Єврогрупи, міністр фінансів Нідерландів Єрун Дейсселблум спричинив справжню хвилю обурення та критики своїми словами щодо нібито неекономного способу життя в країнах Південної Європи, які потребують допомоги, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

“Як соціал-демократ я вважаю солідарність дуже важливою. Але той, хто вимагає її, має також і обов’язки. Я не можу витрачати всі мої гроші на алкоголь та жінок, а потім просити вас про допомогу”, — йдеться у скандальній заяві політика.

У відповідь у таких країнах як Португалія та Італія пролунали вимоги відставки Є.Дейсселблума.

Президент Європарламенту Антоніо Таяні , у середу, 22 березня, назвав заяви Дейсселблума “расистськими та сексистськими”.

У свою чергу нідерландський політик заявив, що не збирається йти у відставку з посади голови Єврогрупи.

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