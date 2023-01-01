Глава Еврокомиссии в новогоднем поздравлении ЕС вспомнила о единстве
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила страны ЕС с Новым годом и отметила, что 2022-й показал, что "нет вызовов, с которыми нельзя справиться, если действовать как Союз". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter чиновницы.
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"2022 год еще раз показал, что нет ни одного вызова, с которым мы не могли бы справиться, если будем действовать и работать как Союз. Поэтому мы должны войти в 2023 год уверенно и решительно. Уверенность в нашей коллективной силе. Решимость защищать наши ценности. Желаю всем счастливого Нового года", - написала она.
2022 showed once again that there is no challenge we can’t tackle if we act and work as a Union.
This is why we should enter 2023 with confidence and determination.
Confidence in our collective strength.
Determination to defend our values.
I wish you all a very happy New Year. pic.twitter.com/PpS7CJ3qRv
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская поздравили украинцев с Новым Годом и назвали его "годом нашей победы".