Глава Еврокомиссии в новогоднем поздравлении ЕС вспомнила о единстве

"2022 год еще раз показал, что нет ни одного вызова, с которым мы не могли бы справиться, если будем действовать и работать как Союз. Поэтому мы должны войти в 2023 год уверенно и решительно. Уверенность в нашей коллективной силе. Решимость защищать наши ценности. Желаю всем счастливого Нового года", - написала она.

2022 showed once again that there is no challenge we can’t tackle if we act and work as a Union.



This is why we should enter 2023 with confidence and determination.



Confidence in our collective strength.

Determination to defend our values.



I wish you all a very happy New Year. pic.twitter.com/PpS7CJ3qRv

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 1, 2023

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская поздравили украинцев с Новым Годом и назвали его "годом нашей победы".