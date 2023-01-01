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Голова Єврокомісії у новорічному привітанні ЄС згадала про єдність

Голова Єврокомісії у новорічному привітанні ЄС згадала про єдність

Київ • УНН

 • 517913 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала країни ЄС з Новим роком та зауважила, що 2022-ий показав, що "немає викликів, з якими не можна впоратися, якщо діяти як Союз". Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter чиновниці.

Цитата

"2022 рік ще раз показав, що немає жодного виклику, з яким ми не могли б впоратися, якщо будемо діяти та працювати як Союз. Тому ми повинні увійти у 2023 рік впевнено та рішуче. Впевненість у нашій колективній силі. Рішучість захищати наші цінності. Бажаю всім щасливого Нового року", - написала вона.

2022 showed once again that there is no challenge we can’t tackle if we act and work as a Union.

This is why we should enter 2023 with confidence and determination.

Confidence in our collective strength.
Determination to defend our values.

I wish you all a very happy New Year. pic.twitter.com/PpS7CJ3qRv

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 1, 2023

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська привітали українців із Новим Роком та назвали його "роком нашої перемоги".

Українські Національні Новини

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