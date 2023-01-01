Голова Єврокомісії у новорічному привітанні ЄС згадала про єдність
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала країни ЄС з Новим роком та зауважила, що 2022-ий показав, що "немає викликів, з якими не можна впоратися, якщо діяти як Союз". Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter чиновниці.
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"2022 рік ще раз показав, що немає жодного виклику, з яким ми не могли б впоратися, якщо будемо діяти та працювати як Союз. Тому ми повинні увійти у 2023 рік впевнено та рішуче. Впевненість у нашій колективній силі. Рішучість захищати наші цінності. Бажаю всім щасливого Нового року", - написала вона.
2022 showed once again that there is no challenge we can’t tackle if we act and work as a Union.
This is why we should enter 2023 with confidence and determination.
Confidence in our collective strength.
Determination to defend our values.
I wish you all a very happy New Year. pic.twitter.com/PpS7CJ3qRv
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