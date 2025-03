Голова Єврокомісії у новорічному привітанні ЄС згадала про єдність

Цитата

"2022 рік ще раз показав, що немає жодного виклику, з яким ми не могли б впоратися, якщо будемо діяти та працювати як Союз. Тому ми повинні увійти у 2023 рік впевнено та рішуче. Впевненість у нашій колективній силі. Рішучість захищати наші цінності. Бажаю всім щасливого Нового року", - написала вона.

2022 showed once again that there is no challenge we can’t tackle if we act and work as a Union.



This is why we should enter 2023 with confidence and determination.



Confidence in our collective strength.

Determination to defend our values.



I wish you all a very happy New Year. pic.twitter.com/PpS7CJ3qRv

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 1, 2023

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська привітали українців із Новим Роком та назвали його "роком нашої перемоги".