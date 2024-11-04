Энергосистема сбалансирована, запланирован импорт электричества из Европы - Минэнерго
Киев • УНН
Энергосистема Украины остается сбалансированной, несмотря на повреждения инфраструктуры. Планируется импорт электроэнергии из 5 стран общим объемом 4004 МВт*ч.
Энергосистема Украины остается сбалансированной, планируется импорт электроэнергии из 5 соседних стран, сообщили в понедельник в Минэнерго, пишет УНН.
Детали
«Сейчас энергосистема остается сбалансированной. Повреждения инфраструктуры затрудняют работу энергосистемы», - сообщили в Минэнерго.
Украинцев призвали рационально пользоваться электроэнергией, особенно в вечернее время с 17:00 до 22:00. «Это помогает энергетикам держать систему в более стабильном состоянии», - пояснили в министерстве.
Как отмечается, за прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 10 785 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.
Ситуация на ЗАЭС
«Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.19 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции», - указали в Минэнерго.
Импорт
На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 4004 МВт*ч и мощностью 480 МВт.