"Голден Стэйт" открыл счет в финальной серии Западной конференции НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. На паркете “Оракл Арены” состоялся первый поединок финала Западной конференции НБА в котором в гости к действующему чемпиону “Голден Стэйт Уорриорз” прибыл “Портленд Трэйл Блэйзерс”, передает корреспондент УНН.
С самого начала “воины” получили небольшое преимущество в счете и безумные трехочковые конце половины Стефана Карри привели к комфортного преимущества хозяев 54:45.
В третьем отрезке гостевом коллективу удалось удержать интригу в баталии и сократить разницу до 6-ти очков, но в заключительном промежутке действующие чемпионы просто разгромили “Портленд” (39:23) и праздновали уверенный выигрыш 116:94.
Статистика:
“ГСВ” — Карри 36 очков, 7 пд, 6 пр, Томпсон 26, Грин 12, 10 пд;
“Портленд” — Лиллард 19 при 7 потерях, по 17 в Харклесса, Макколлум и Хууда.
Примечательно, что матч пропускал лидер “ГСВ” Кевин Дюрант.
Добавим также, в финальной серии Восточной конференции между “Милуоки” и “Торонто” поединки еще не состоялись.