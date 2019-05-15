"Голден Стейт" відкрив рахунок у фінальній серії Західної конференції НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. На паркеті “Оракл Арени” відбувся перший поєдинок фіналу Західної конференції НБА в якому в гості до чинного чемпіона “Голден Стейт Ворріорс” завітав “Портленд Трейл Блейзерс”, передає кореспондент УНН.
З самого початку “воїни” отримали невелику перевагу у рахунку і шалені триочкові наприкінці половини Стефана Каррі призвели до комфортної переваги господарів 54:45.
У третьому відрізку гостьовому колективу вдалося втримати інтригу у баталії та скоротити різницю до 6-ти очок, але у заключному проміжку чинні чемпіони просто розгромили “Портленд” (39:23) та святкували впевнений виграш 116:94.
Статистика:
“ГСВ” — Каррі 36 очок, 7 пд, 6 пр, Томпсон 26, Грін 12, 10 пд;
“Портленд” — Ліллард 19 при 7 втратах, по 17 у Харклесса, Макколлума і Хууда.
Примітно, що матч пропускав лідер “ГСВ” Кевін Дюрант.
Додамо також, в фінальній серії Східної конференції між “Мілуокі” та “Торонто” поєдинки ще не відбулися.