Главнокомандующий Сырский показал кадры уничтожения вражеской техники и вооружения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

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НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  141171 просмотра

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Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  133732 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

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Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  132243 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  191840 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

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Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  191018 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

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На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  187794 просмотра

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18 марта 2024, 13:13  •  157239 просмотра
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

15 марта 2024, 12:36  •  300948 просмотра
Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

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15 марта 2024, 08:49  •  316586 просмотра
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  385457 просмотра

Главнокомандующий Сырский показал кадры уничтожения вражеской техники и вооружения

Командующий украинской армии Александр Сырский поделился кадрами, которые демонстрируют уничтожение техники, вооружения и пехоты российского противника украинскими военными с помощью беспилотников.

Война •   •  8027 просмотра
Главнокомандующий Сырский показал кадры уничтожения вражеской техники и вооружения

Кулеба о Вашингтонском саммите: Украина работает над обеспечением "сильного и далеко идущего шага" к членству в НАТО

Украина стремится достичь значительного прогресса на пути к членству в НАТО на Вашингтонском саммите Альянса в июле, поскольку она защищает границы НАТО, защищая себя.

Война •   •  9858 просмотра
Кулеба о Вашингтонском саммите: Украина работает над обеспечением "сильного и далеко идущего шага" к членству в НАТО

Взрыв прогремел в Николаеве - СМИ

В Николаеве прогремел взрыв. В области объявлена воздушная тревога.

Война •   •  9254 просмотра
Взрыв прогремел в Николаеве - СМИ

В Офисе Омбудсмана рассказали о достижениях и недостатках ветеранской политики

О достижениях и недостатках ветеранской политики в Украине, подчеркнув насущную необходимость имплементации принципов ветеранского законодательства, рассказал Александр Кононенко, представитель Офиса Омбудсмана, во время комитетских слушаний на тему: "Государственный приоритет - ветеранская политика как составная часть государственной оборонной стратегии".

Общество •   •  9547 просмотра
В Офисе Омбудсмана рассказали о достижениях и недостатках ветеранской политики

Украина и Эстония начали переговоры по соглашению по безопасности. В ОП сообщили детали

Украина начала переговоры с Эстонией о заключении двустороннего соглашения о безопасности в соответствии с Совместной декларацией G7 о поддержке Украины.

Война •   •  10368 просмотра
Украина и Эстония начали переговоры по соглашению по безопасности. В ОП сообщили детали

Реконструкция областной филармонии, строительство укрытий в школах: Кипер рассказал о встрече с делегацией Швейцарии

Председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер встретился с генеральным директором Швейцарского агентства развития и сотрудничества Патрицией Данци. Стороны обсудить реконструкцию областной филармонии, строительство укрытий в школах и разработку стратегии восстановления и развития Одесской области.

Война •   •  9365 просмотра
Реконструкция областной филармонии, строительство укрытий в школах: Кипер рассказал о встрече с делегацией Швейцарии

россия развернет ЗРК "Панцирь" для защиты нефтегазовых объектов

россия планирует защитить свои нефтегазовые объекты системами ПВО "Панцирь".

Война •   •  9070 просмотра
россия развернет ЗРК "Панцирь" для защиты нефтегазовых объектов

Шольц в очередной раз отказался обсуждать поставки ракет Taurus Украине, назвав такие дискуссии "смешными"

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался обсуждать поставки Украине ракет Taurus, назвав такие дискуссии "смешными", но подчеркнул, что решительная военная помощь Украине является важнейшим посланием президенту россии владимиру путину.

Война •   •  10538 просмотра
Шольц в очередной раз отказался обсуждать поставки ракет Taurus Украине, назвав такие дискуссии "смешными"

Politico: солдаты в Европе продолжают увольняться, именно тогда, когда они нужны НАТО

Западные союзники пытаются решить проблему удержания имеющихся военных в своих армиях.

Новости Мира •   •  8387 просмотра
Politico: солдаты в Европе продолжают увольняться, именно тогда, когда они нужны НАТО

Делегация Украины в Парламентской ассамблее ЕС представила проект резолюции к десятой годовщине российской агрессии

Украинская делегация приняла участие в Одиннадцатой пленарной сессии Парламентской ассамблеи ЕС - Восточные соседи в Брюсселе, где представила проект резолюции по десятой годовщине российской агрессии и второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Война •   •  10784 просмотра
Делегация Украины в Парламентской ассамблее ЕС представила проект резолюции к десятой годовщине российской агрессии