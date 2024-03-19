Главнокомандующий Сырский показал кадры уничтожения вражеской техники и вооружения

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский опубликовал кадры уничтожения вражеской техники и вооружения. Соответствующее видео Сырский выложил в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

"Яркие эпизоды уничтожения вражеской техники и вооружения. Наши бойцы не дают врагу реализовать его планы", - подписал видео Сырский.

На опубликованном видео, бойцы с помощью дронов уничтожают вражеские БМП, танки, автомобильную технику и работают по пехоте врага.

Напомним,

В Легионе "Свобода России" показали кадры уничтожения приоритетных целей врага на Белгородщине.