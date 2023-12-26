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Глава центрального банка Ирана поехал в москву, чтобы укрепить сотрудничество с рф

Киев  •  УНН

26 декабрь 2023, 12:50  •  3566 просмотра

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Председатель Центрального банка Ирана посетил Москву с целью усиления монетарного сотрудничества и укрепления торговли в рамках нового соглашения между Ираном и ЕАЭС.

Детали

В сообщении говорится, что визит состоится для увеличения валютно-банковского сотрудничества с Россией, а также укрепления отношений в рамках подписанного вчера соглашения о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом. 

Поездка продлится два дня. Во время нее генерального губернатора иранского банка будут сопровождать помощники по экономическим и международным делам, представители двух крупных банков Ирана и техническая делегация.

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Анна Онищенко

Анна Онищенко

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Голова центрального банку Ірану поїхав до москви, щоб зміцнити співпрацю з рф
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