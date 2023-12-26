Глава центрального банка Ирана поехал в москву, чтобы укрепить сотрудничество с рф

Детали

В сообщении говорится, что визит состоится для увеличения валютно-банковского сотрудничества с Россией, а также укрепления отношений в рамках подписанного вчера соглашения о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом.

Поездка продлится два дня. Во время нее генерального губернатора иранского банка будут сопровождать помощники по экономическим и международным делам, представители двух крупных банков Ирана и техническая делегация.