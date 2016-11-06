Глава НАПК объяснила, что может быть основанием для первоочередной проверки электронной декларации

По словам Н.Корчак, НАПК предложила свой порядок проведения проверки деклараций.

"Но независимо от того существует порядок проведения проверки деклараций мы уже сейчас проверяем декларации на предмет своевременности представления декларации. Это будет первой волной составления админпротоколов в случае, что декларация не была подана без уважительных причин ", - сказала Н.Корчак.

Она заверила, что проверка деклараций не превратится в сведение счетов.

"В законе нет разграничений в первую очередь декларации кого проверять. Все декларации, которые представлены, подлежат обязательной проверке. В первую очередь мы будем проверять декларации на предмет своевременности подачи. Далее (будут проверяться - ред.) обращения от средств массовой информации, от обличителей о том, что состояние не соответствуют декларируемому. Мы также будем проверять индивидуальные заявления, где будут выкладываться определенные факты, связанные с доказательной базой, о несоответствии информации представленной в декларации ", - сообщила глава НАПК.