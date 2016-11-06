Глава НАЗК пояснила, що може бути підставою для першочергової перевірки е-декларації
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Звернення засобів масової інформації або ж індивідуальне звернення з викладеними у ньому фактами про невідповідність реальних статків задекларованим може стати підставою для перевірки е-декларації. Про це в ефірі телеканалу Інтер сказала глава Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак, передає кореспондент УНН.
За словами Н.Корчак НАЗК запропонувала свій порядок проведення перевірки декларацій.
“Одна незалежно від того чи існує порядок проведення перевірки декларацій ми вже зараз перевіряємо декларації на предмет своєчасності подання декларації. Це буде першою хвилею складення адмінпротоколів у випадку, що декларації не було подано без поважних причин”, — сказала Н.Корчак.
Вона запевнила, що перевірка декларацій не перетвориться на зведення рахунків.
“У законі немає розмежувань у першу чергу декларації кого перевіряти. Всі декларації, які подані, підлягають обов’язковій перевірці. У першу чергу ми будемо перевіряти декларації на предмет своєчасності подачі. Далі (будуть перевірятися — ред.) звернення від засобів масової інформації, від викривачів про те що статки не відповідають задекларованим. Ми також будемо перевіряти індивідуальні заяви, де будуть викладатися певні факти, які пов’язані з доказовою базою, щодо невідповідності інформації поданій у декларації”, — повідомила глава НАЗК.