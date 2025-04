Глава МИДа Венгрии Сийярто хочет посетить Украину - Кулеба

"Рад заинтересованности главы МИД Венгрии Петера Сийярто, с которым я сопредседателем в межправительственной комиссии, посетить Украину. Мы пригласили его с визитом в феврале. Комиссия не заседала уже 7 лет. Это недопустимо. Хочу это исправить: двигать торговлю, региональные проекты, инвестиции", - написал Кулеба.

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что, по его мнению, Венецианская комиссия "снова дала ясно понять", что принятый в период президентства Петра Порошенко Закон о языке "отбирает" ранее приобретенные права национальных меньшинств Украины в сфере пользования ими родного языка.

Как сообщалось в УНН, совет экспертов по конституционному праву Венецианской комиссии Совета Европы заявила, что закон о государственном языке Украины не обеспечивает баланса между укреплением украинского языка и защитой языковых прав меньшинств.

Также глава венгерского МИД считает, что в Будапеште понесли большие убытки из-за антироссийских санкций.

I’m glad the MFA head Péter Szijjártó is interested in visiting Ukraine. We co-chair our intergovernmental comission. Invited him to visit us in February. The comission hasn’t met for 7 years. Unacceptable. I want to fix this: move forward trade, regional projects, investment.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 16 січня 2020 р.