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Глава МЗС Угорщини Сіярто хоче відвідати Україну - Кулеба

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто зацікавлений в тому, щоб відвідати Україну, його запросили здійснити візит у лютому. Про це написав у Twitter віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба після зустрічі з Послом Угорщини в Україні Іштваном Ійдярто, передає УНН.

Глава МЗС Угорщини Сіярто хоче відвідати Україну - Кулеба

"Радий зацікавленості глави МЗС Угорщини Петера Сіярто, з яким я співголовую у міжурядовій комісії, відвідати Україну. Ми запросили його здійснити візит у лютому. Комісія не засідала вже 7 років. Це неприпустимо. Прагну виправити: рухати торгівлю, регіональні проекти, інвестиції", - написав Кулеба.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що, на його думку, Венеційська комісія "знову дала ясно зрозуміти", що ухвалений у період президентства Петра Порошенка Закон про мову "відбирає" раніше здобуті права національних меншин України у сфері користування ними рідної мови. 

Як повідомлялося в УНН, рада експертів з конституційного права Венеційської комісії Ради Європи заявила, що закон про державну мову України не забезпечує балансу між зміцненням української мови та захистом мовних прав меншин.

Також глава угорського МЗС вважає, що у Будапешті зазнали великих збитків через антиросійські санкції.

I’m glad the MFA head Péter Szijjártó is interested in visiting Ukraine. We co-chair our intergovernmental comission. Invited him to visit us in February. The comission hasn’t met for 7 years. Unacceptable. I want to fix this: move forward trade, regional projects, investment.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 16 січня 2020 р.

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