Гигантскому айсбергу, отколовшемуся в Антарктиде, исполнилось три года: исследователи показали фото

Сотрудники космического агентства отслеживают путь айсберга с помощью спутников. Сейчас он находится у Южных Оркнейских островов, в 1050 километрах от шельфового ледника Ларсена, от которого откололся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: NASA рассказал историю происхождения прямоугольного айсберга

Сначала площадь айсберга составляла 5800 квадратных километров — это почти в семь раз больше площади Киева. Впрочем, со временем от него откололись два больших обломка. После откола первого обломка айсберг был переименован в A-68A. В течение двух лет он держался неподалеку от места своего образования. Сейчас он находится в более беспокойных водах, поэтому ему грозит дальнейший распад, отмечают в ESA. Несмотря на гигантский размер, айсберг достаточно тонкий — всего несколько метров, говорят в агентстве.

Напомним, этот айсберг откололся от ледника Ларсен С — части шельфового ледника у побережья Антарктиды — в июле 2017 года. Это — один из крупнейших айсбергов, которые исследователи регистрировали в течение трех последних десятилетий.

In the 3 years since iceberg A-68 calved from the Antarctic Peninsula’s #LarsenC ice shelf, @CopernicusEU # Sentinel1 has tracked its progress towards open waters near the South Orkney Islands in the South Atlantic — about 1050 km from its birthplace.



https://t.co/FyBSUYrAGj pic.twitter.com/6xZvN47ACO

— ESA (@esa) July 10, 2020