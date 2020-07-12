Гигантскому айсбергу, отколовшемуся в Антарктиде, исполнилось три года: исследователи показали фото
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. В южной части Атлантического океана дрейфует гигантский айсберг, отколовшийся три года назад в Антарктиде и получивший название A-68. На данный момент ему грозит дальнейший распад, сообщило Европейское космическое агентство (European Space Agency, ESA), передает УНН.
Сотрудники космического агентства отслеживают путь айсберга с помощью спутников. Сейчас он находится у Южных Оркнейских островов, в 1050 километрах от шельфового ледника Ларсена, от которого откололся.
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Сначала площадь айсберга составляла 5800 квадратных километров — это почти в семь раз больше площади Киева. Впрочем, со временем от него откололись два больших обломка. После откола первого обломка айсберг был переименован в A-68A. В течение двух лет он держался неподалеку от места своего образования. Сейчас он находится в более беспокойных водах, поэтому ему грозит дальнейший распад, отмечают в ESA. Несмотря на гигантский размер, айсберг достаточно тонкий — всего несколько метров, говорят в агентстве.
Напомним, этот айсберг откололся от ледника Ларсен С — части шельфового ледника у побережья Антарктиды — в июле 2017 года. Это — один из крупнейших айсбергов, которые исследователи регистрировали в течение трех последних десятилетий.
In the 3 years since iceberg A-68 calved from the Antarctic Peninsula’s #LarsenC ice shelf, @CopernicusEU # Sentinel1 has tracked its progress towards open waters near the South Orkney Islands in the South Atlantic — about 1050 km from its birthplace.
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