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Гігантському айсбергу, що відколовся в Антарктиді, виповнилось три роки: дослідники показали фото

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 липня. УНН. У південній частині Атлантичного океану дрейфує гігантський айсберг, що відколовся три роки тому в Антарктиді та отримав назву A-68. На даний момент йому загрожує подальший розпад, повідомило Європейське космічне агентство (European Space Agency, ESA), передає УНН.

Співробітники космічного агентства відстежують шлях айсберга за допомогою супутників. Зараз він перебуває біля Південних Оркнейських островів, в 1050 кілометрах від шельфового льодовика Ларсена, від якого відколовся.

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Спершу площа айсберга становила 5800 квадратних кілометрів — це майже в сім разів більше за площу Києва. Утім, з часом від нього відкололися два великі уламки. Після відколення першого уламка айсберг було перейменовано в A-68A. Упродовж двох років він тримався неподалік місця свого утворення. Зараз він перебуває у неспокійніших водах, тому йому загрожує подальший розпад, зазначають в ESA. Попри гігантський розмір, айсберг досить тонкий — лише кількасот метрів, кажуть в агентстві.

Нагадаємо, цей айсберг відколовся від льодовика Ларсен С — частини шельфового льодовика біля узбережжя Антарктиди — у липні 2017 року. Це — один з найбільших айсбергів, які дослідники реєстрували впродовж трьох останніх десятиліть.

In the 3 years since iceberg A-68 calved from the Antarctic Peninsula’s #LarsenC ice shelf, @CopernicusEU #Sentinel1 has tracked its progress towards open waters near the South Orkney Islands in the South Atlantic – about 1050 km from its birthplace.

https://t.co/FyBSUYrAGj pic.twitter.com/6xZvN47ACO

— ESA (@esa) July 10, 2020

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