Гігантському айсбергу, що відколовся в Антарктиді, виповнилось три роки: дослідники показали фото

Співробітники космічного агентства відстежують шлях айсберга за допомогою супутників. Зараз він перебуває біля Південних Оркнейських островів, в 1050 кілометрах від шельфового льодовика Ларсена, від якого відколовся.

Спершу площа айсберга становила 5800 квадратних кілометрів — це майже в сім разів більше за площу Києва. Утім, з часом від нього відкололися два великі уламки. Після відколення першого уламка айсберг було перейменовано в A-68A. Упродовж двох років він тримався неподалік місця свого утворення. Зараз він перебуває у неспокійніших водах, тому йому загрожує подальший розпад, зазначають в ESA. Попри гігантський розмір, айсберг досить тонкий — лише кількасот метрів, кажуть в агентстві.

Нагадаємо, цей айсберг відколовся від льодовика Ларсен С — частини шельфового льодовика біля узбережжя Антарктиди — у липні 2017 року. Це — один з найбільших айсбергів, які дослідники реєстрували впродовж трьох останніх десятиліть.

In the 3 years since iceberg A-68 calved from the Antarctic Peninsula’s #LarsenC ice shelf, @CopernicusEU #Sentinel1 has tracked its progress towards open waters near the South Orkney Islands in the South Atlantic – about 1050 km from its birthplace.



https://t.co/FyBSUYrAGj pic.twitter.com/6xZvN47ACO

— ESA (@esa) July 10, 2020