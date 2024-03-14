Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
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Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
Гидроэнергетика Украины стабильна, ремонтные работы продолжаются на 23 энергоблоках
Зафиксировано перемещение иранских беспилотников над Кировоградской и Херсонской областями
Оккупанты продвинулись в Новомихайловке, Орловке, Первомайском и восточнее Тернов - DeepState
На севере Украины зафиксирована интенсивная российская тактическая авиационная активность
На Тернопольщине полиция задержала злоумышленников, которые поджигали железнодорожное оборудование за деньги
российские беспилотники "Shahed" направляются в Кировоградскую область через Николаев
Замороженные российские активы должны быть направлены на компенсации для украинцев пострадавших от агрессии рф - Костин
В Германии нашли тело украинки, ее мать и маленькая дочь пропали без вести
Силы обороны Юга подбили катер российской дрг и опровергли заявления врага о якобы занятых новых плацдармах
российские силы совершили 66 обстрелов в Сумской области: зафиксировано 332 взрыва
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Гидроэнергетика Украины стабильна, ремонтные работы продолжаются на 23 энергоблоках
Украинские ГЭС и ГАЭС работают в штатном режиме, на 23 гидроагрегатах продолжаются ремонтные работы, из них 9 - на стадии реконструкции.
Зафиксировано перемещение иранских беспилотников над Кировоградской и Херсонской областями
Военно-воздушные силы Украины сообщили о движении иранских беспилотников "Шахед" через Кировоградскую область в направлении на север, а также о новой группе беспилотников "Шахед", движущейся через Херсонскую область в направлении Николаевской области.
Оккупанты продвинулись в Новомихайловке, Орловке, Первомайском и восточнее Тернов - DeepState
российские войска продвинулись вперед в Новомихайловке, Орловке, Первомайском и к востоку от Тернова.
На севере Украины зафиксирована интенсивная российская тактическая авиационная активность
Воздушные силы Вооруженных сил Украины информируют о значительной активности вражеской тактической авиации в северном регионе.
На Тернопольщине полиция задержала злоумышленников, которые поджигали железнодорожное оборудование за деньги
Двух злоумышленников в возрасте 20 и 17 лет задержали за поджог железнодорожного оборудования в Тернопольской области за денежное вознаграждение, выплаченное через криптокошельки, к которому, вероятно, причастны российские спецслужбы.
российские беспилотники "Shahed" направляются в Кировоградскую область через Николаев
Воздушные силы Вооруженных сил Украины информируют об обнаружении группы беспилотников "Shahed", которые летят через Николаевскую область в направлении Кировоградской.
Замороженные российские активы должны быть направлены на компенсации для украинцев пострадавших от агрессии рф - Костин
Замороженные российские активы должны быть использованы для выплаты компенсаций украинцам, пострадавшим от российской агрессии, поскольку россия должна уплатить репарации за ущерб, причиненный ее военными преступлениями, считает Генеральный прокурор Украины Андрей Костин.
В Германии нашли тело украинки, ее мать и маленькая дочь пропали без вести
27-летняя украинская беженка была найдена мертвой на рампе НАТО в Германии, а ее мать и маленькая дочь пропали без вести после ее убийства.
Силы обороны Юга подбили катер российской дрг и опровергли заявления врага о якобы занятых новых плацдармах
Украинские военные уничтожили моторную лодку российских диверсантов при попытке подойти к правому берегу Днепра в Херсонской области, сорвав их миссию.
российские силы совершили 66 обстрелов в Сумской области: зафиксировано 332 взрыва
13 марта 2024 года российские войска совершили 66 обстрелов по приграничным районам и населенным пунктам Сумской области, что привело к жертвам и разрушениям во многих населенных пунктах.