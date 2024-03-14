Гидроэнергетика Украины стабильна, ремонтные работы продолжаются на 23 энергоблоках

В гидроэнергетике Украины стабильная ситуация. ГЭС и ГАЭС работают штатно, продолжаются ремонтные работы на 23 гидроагрегатах, в том числе 9 в реконструкции.

Об этом сообщает Укргидроэнерго, передает УНН.

Детали

На сегодня Гидроэлектростанции (ГЭС) и гидроаккумулирующие электростанции Украины (ГАЭС) работают в штатном режиме.

Сейчас на станциях компании продолжается ремонт. В частности, в ремонте находится 23 гидроагрегата, из них 9 - в процессе реконструкции.

По информации, все гидросооружения находятся в работоспособном состоянии и соответствуют проектным требованиям. Они могут выполнять свое функциональное назначение в заданных режимах.

Добавим

Гидроэлектростанции, расположенные по Днепру и Днестру, работают в соответствии с естественным притоком воды. Уровни водохранилищ находятся в пределах, установленных Межведомственной комиссией при Госводагентстве Украины.