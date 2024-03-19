Германия обвиняет офицера агентства военных закупок в шпионаже в пользу россии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
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Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

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Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
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Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
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Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  141170 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

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Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  133732 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  132243 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  191840 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  191018 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  187794 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

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18 марта 2024, 13:13  •  157225 просмотра
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Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

15 марта 2024, 08:49  •  316572 просмотра
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  385445 просмотра

Германия обвиняет офицера агентства военных закупок в шпионаже в пользу россии

Немецкого офицера по военным закупкам по имени Томас Х. обвиняют в попытке передачи секретной информации российской разведке.

Новости Мира •   •  9061 просмотра
Германия обвиняет офицера агентства военных закупок в шпионаже в пользу россии

Украина усиливает цифровое сотрудничество с Британией и Эстонией: обсуждает проекты по искусственному интеллекту

Украина провела встречу в Лондоне с Великобританией и Эстонией с целью укрепления цифрового сотрудничества, представив свое инновационное видение и определив потенциальные совместные проекты в таких сферах, как искусственный интеллект и цифровые государственные услуги.

политика •   •  8989 просмотра
Украина усиливает цифровое сотрудничество с Британией и Эстонией: обсуждает проекты по искусственному интеллекту

Блинкен заверил Филиппины в незыблемости оборонных обязательств США

Блинкен заверил Филиппины в дальнейшей "железной" поддержке США и выполнении оборонных обязательств на фоне напряженности в отношениях с Китаем в спорном Южно-Китайском море.

Новости Мира •   •  8106 просмотра
Блинкен заверил Филиппины в незыблемости оборонных обязательств США

Завтра около 70 тысяч фермеров выйдут на протесты по всей Польше

Польские фермеры планируют сотни демонстраций и блокирование основных дорог по всей Польше 20 марта, ожидается, что к протестам присоединятся около 70 000 фермеров.

Новости Мира •   •  11393 просмотра
Завтра около 70 тысяч фермеров выйдут на протесты по всей Польше

Кулеба: шокирует, что решение о помощи от США еще не принято

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил удивление по поводу того, что Конгресс США до сих пор не утвердил пакет помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов для противодействия российской войне.

политика •   •  14702 просмотра
Кулеба: шокирует, что решение о помощи от США еще не принято

Шмыгаль обсудил с премьером Люксембурга санкционную политику против рф

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с Премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом политику санкций против россии, конфискацию замороженных российских активов в Люксембурге на сумму более 6 миллиардов евро для восстановления Украины и готовность Люксембурга присоединиться к реализации 7-го пункта Мирной формулы Президента Зеленского.

Война •   •  19591 просмотра
Шмыгаль обсудил с премьером Люксембурга санкционную политику против рф

В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГа

Масштабная воздушная тревога была объявлена по всей Украине из-за взлета российского истребителя МиГ-31К с аэродрома в нижегородской области рф.

Война •   •  17041 просмотра
В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГа

Министр обороны США впервые собрал на заседание руководящую группу коалиции возможностей для Украины: о чем шла речь

Министр обороны США Ллойд Остин созвал первое заседание руководящей группы коалиции возможностей, подчеркнув общую приверженность к долгосрочной поддержке Украины.

Война •   •  17930 просмотра
Министр обороны США впервые собрал на заседание руководящую группу коалиции возможностей для Украины: о чем шла речь

На Харьковщине трактор подорвался на мине - ОВА

Во время весенних полевых работ в Изюмском районе Харьковской области трактор местной сельскохозяйственной компании подорвался на мине, в результате чего пострадал оператор.

Война •   •  17162 просмотра
На Харьковщине трактор подорвался на мине - ОВА

В Минобороны объяснили, чем рекрутинговый центр отличается от ТЦК

Министерство обороны реализует задачу о создании рекрутинговых центров по всей стране.

Война •   •  16371 просмотра
В Минобороны объяснили, чем рекрутинговый центр отличается от ТЦК