Прокуратура Германии выдвинула обвинения офицеру агентства военных закупок страны в попытке передать секретную информацию российской разведке, говорится в заявлении федеральной прокуратуры во вторник, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как отмечается, гражданин Германии, которого прокуратура идентифицировала только как Томаса Х., находится под стражей с августа прошлого года.

Его обвиняют в том, что с мая прошлого года он по собственной инициативе неоднократно обращался в консульство России в Бонне и посольство в Берлине с предложением о сотрудничестве.

В частности, Томас Х. пытался передать российской разведке информацию, полученную во время своей работы.

Как сообщается, мужчину арестовали в Кобленце, где располагается закупочное агентство на западе Германии, а в его доме и на рабочем месте был проведен обыск.

Характер информации, которую он пытался передать в москву, не сообщается.

Напомним

Главный редактор российского пропагандистского ресурса RT маргарита симоньян 1 марта опубликовала 38-минутную аудиозапись, на которой "высокопоставленные офицеры Бундесвера" обсуждают возможность ударов ракетами Taurus. Позже в Минобороны ФРГ заявили, что, по данным первоначального расследования, причиной перехвата россией разговора офицеров Бундесвера о ракетах Taurus стала "индивидуальная ошибка".