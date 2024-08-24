Генштаб: операция на Курском направлении продолжается, на фронте 149 боев, почти треть - на Покровском направлении
Киев • УНН
За сутки произошло 149 боевых столкновений, почти треть - на Покровском направлении. ВСУ отбили многочисленные атаки врага на разных направлениях и продолжают операцию на Курском направлении.
На фронте за прошедшие сутки произошло 149 боев, почти треть из них - на Покровском направлении, операция на Курском направлении продолжается, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 24 августа, пишет УНН.
За прошедшие сутки состоялось 149 боевых столкновений. Почти треть из которых - на Покровском направлении
По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением пяти ракет, а также 74 авиационных удара, в частности сбросил 102 КАБа. Кроме этого, осуществил 4074 обстрела, из них 138 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 1249 дронов-камикадзе.
«За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 20 районов сосредоточения личного состава и ВВТ противника, пункт управления, три средства ПВО, две артиллерийские системы, станцию РЭБ, понтонную переправу и еще один важный объект российских оккупантов», - указали в Генштабе.
Ситуация по направлениям, по данным Генштаба, следующая:
На Харьковском направлении за минувшие сутки в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск состоялось семь боевых столкновений.
На Купянском направлении количество боев составило 20. Силы обороны отражали атаки врага в районах Петропавловки, Куриловки, Синьковки и Стельмаховки.
На Лиманском направлении наши войска отражали 13 атак противника в районах Макеевки, Дружелюбовки, Новосадового, Невского, Торского и Тернов.
На Северском направлении Силами обороны отражено семь атак неподалеку Выемки, Белогоровки и Спирного.
На Краматорском направлении украинские воины отбили 22 попытки захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра, Калиновки и Ивановского. Ситуация контролируется.
При поддержке штурмовой авиации, враг девять раз пытался продвинуться вперед на Торецком направлении. Действовал в районах населенных пунктов Нелиповка и Торецк.
На Покровском направлении наши защитники отражали 44 атаки противника. Враг пытается продвигаться в направлении Воздвиженки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Птичьего, и Зеленого Поля.
На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Георгиевка, Красногоровка и Карловка, где оккупанты 16 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.
На Времовском направлении противник совершил 11 попыток захватить наши позиции неподалеку Водяного и Угледара Донецкой области.
За минувшие сутки на Ореховском и Приднепровском направлении наступательных действий враг не проводил, однако систематически наносит авиационные удары и обстреливает гражданскую инфраструктуру украинских населенных пунктов.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность.
Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении
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