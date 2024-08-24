Генштаб: операция на Курском направлении продолжается, на фронте 149 боев, почти треть - на Покровском направлении

На фронте за прошедшие сутки произошло 149 боев, почти треть из них - на Покровском направлении, операция на Курском направлении продолжается, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 24 августа, пишет УНН.

За прошедшие сутки состоялось 149 боевых столкновений. Почти треть из которых - на Покровском направлении - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением пяти ракет, а также 74 авиационных удара, в частности сбросил 102 КАБа. Кроме этого, осуществил 4074 обстрела, из них 138 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 1249 дронов-камикадзе.

«За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 20 районов сосредоточения личного состава и ВВТ противника, пункт управления, три средства ПВО, две артиллерийские системы, станцию РЭБ, понтонную переправу и еще один важный объект российских оккупантов», - указали в Генштабе.

Ситуация по направлениям, по данным Генштаба, следующая:

На Харьковском направлении за минувшие сутки в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск состоялось семь боевых столкновений.

На Купянском направлении количество боев составило 20. Силы обороны отражали атаки врага в районах Петропавловки, Куриловки, Синьковки и Стельмаховки.

На Лиманском направлении наши войска отражали 13 атак противника в районах Макеевки, Дружелюбовки, Новосадового, Невского, Торского и Тернов.

На Северском направлении Силами обороны отражено семь атак неподалеку Выемки, Белогоровки и Спирного.

На Краматорском направлении украинские воины отбили 22 попытки захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра, Калиновки и Ивановского. Ситуация контролируется.

При поддержке штурмовой авиации, враг девять раз пытался продвинуться вперед на Торецком направлении. Действовал в районах населенных пунктов Нелиповка и Торецк.

На Покровском направлении наши защитники отражали 44 атаки противника. Враг пытается продвигаться в направлении Воздвиженки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Птичьего, и Зеленого Поля.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Георгиевка, Красногоровка и Карловка, где оккупанты 16 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

На Времовском направлении противник совершил 11 попыток захватить наши позиции неподалеку Водяного и Угледара Донецкой области.

За минувшие сутки на Ореховском и Приднепровском направлении наступательных действий враг не проводил, однако систематически наносит авиационные удары и обстреливает гражданскую инфраструктуру украинских населенных пунктов.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении - отметили в Генштабе.

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