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Генштаб: операція на Курському напрямку триває, на фронті 149 боїв, майже третина - на Покровському напрямку

Генштаб: операція на Курському напрямку триває, на фронті 149 боїв, майже третина - на Покровському напрямку

Київ • УНН

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За добу відбулося 149 бойових зіткнень, майже третина - на Покровському напрямку. ЗСУ відбили численні атаки ворога на різних напрямках та продовжують операцію на Курському напрямку.

На фронті минулої доби сталося 149 боїв, майже третина з них - на Покровському напрямку, операція на Курському напрямку продовжується, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 24 серпня, пише УНН.

Протягом минулої доби відбулось 149 бойових зіткнень. Майже третина з яких - на Покровському напрямку

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням п’яти ракет, а також 74 авіаційних удари, зокрема скинув 102 КАБи. Окрім цього, здійснив 4074 обстріли, з них 138 - із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 1249 дронів-камікадзе.

"За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 20 районів зосередження особового складу і ОВТ противника, пункт управління, три засоби ППО, дві артилерійські системи, станцію РЕБ, понтонну переправу та ще один важливий об’єкт російських окупантів", - вказали у Генштабі.

Ситуація за напрямками, за даними Генштабу, наступна:

На Харківському напрямку за минулу добу в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ відбулось сім бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку кількість боїв склала 20. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Петропавлівки, Курилівки, Синьківки та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку наші війська відбивали 13 атак противника в районах Макіївки, Дружелюбівки, Новосадового, Невського, Торського та Тернів.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито сім атак неподалік Виїмки, Білогорівки та Спірного.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили 22 спроби загарбників просунутись поблизу Часового Яру, Калинівки та Іванівського. Ситуація контрольована.

За підтримки штурмової авіації, ворог дев’ять разів намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку. Діяв в районах населених пунктів Неліпівка та Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 44 атаки противника. Ворог намагається просуватись в напрямку Воздвиженки, Калинового, Новогродівки, Гродівки, Птичого, та Зеленого Поля.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Георгіївка, Красногорівка та Карлівка, де окупанти 16 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

На Времівському напрямку противник здійснив 11 спроб захопити наші позиції неподалік Водяного та Вугледару Донецької області.

За минулу добу на Оріхівському та Придніпровському напрямку наступальних дій ворог не проводив, проте систематично завдає авіаційних ударів та обстрілює цивільну інфраструктуру українських населених пунктів.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку

- зазначили у Генштабі.

ЗСУ: За добу окупанти втратили 1160 військових та значну техніку24.08.24, 07:46 • 94474 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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