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ЗСУ: За добу окупанти втратили 1160 військових та значну техніку

ЗСУ: За добу окупанти втратили 1160 військових та значну техніку

Київ • УНН

 • 94474 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про втрати терористів за минулу добу. Загальні втрати ворога з початку війни сягнули 606490 осіб, 8542 танків та іншої техніки.

У межах минулої доби окупанти втратили 1160 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Бойові втрати загарбників за період з 24.02.22 по 24.08.24:

- Особовий склад: 606490 (+1160).

- Танки: 8542 (+9).

- Броньовані бойові машини: 16620 (+21).

- Артилерійські системи: 17349 (+42).

- РСЗВ: 1169 (+2).

- Засоби ППО: 935 (+3).

- Літаки: 367.

- Гелікоптери: 328.

- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 14064 (+39).

- Крилаті ракети: 2444 (+2).

- Кораблі/катери: 28.

- Підводні човни: 1.

- Автомобільна техніка та автоцистерни: 23383 (+54).

- Спеціальна техніка: 2911 (+1).

На фронті відбулося 125 боєзіткнень: активні атаки рф на Покровському напрямку - Генштаб 23.08.24, 23:47 • 41988 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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