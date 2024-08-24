ЗСУ: За добу окупанти втратили 1160 військових та значну техніку
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ повідомив про втрати терористів за минулу добу. Загальні втрати ворога з початку війни сягнули 606490 осіб, 8542 танків та іншої техніки.
У межах минулої доби окупанти втратили 1160 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати загарбників за період з 24.02.22 по 24.08.24:
- Особовий склад: 606490 (+1160).
- Танки: 8542 (+9).
- Броньовані бойові машини: 16620 (+21).
- Артилерійські системи: 17349 (+42).
- РСЗВ: 1169 (+2).
- Засоби ППО: 935 (+3).
- Літаки: 367.
- Гелікоптери: 328.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 14064 (+39).
- Крилаті ракети: 2444 (+2).
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 23383 (+54).
- Спеціальна техніка: 2911 (+1).
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