ВСУ: За сутки оккупанты потеряли 1160 военных и значительную технику
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о потерях террористов за минувшие сутки. Общие потери врага с начала войны достигли 606490 человек, 8542 танков и другой техники.
В пределах минувших суток оккупанты потеряли 1160 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери захватчиков за период с 24.02.22 по 24.08.24:
- Личный состав: 606490 (+1160).
- Танки: 8542 (+9).
- Бронированные боевые машины: 16620 (+21).
- Артиллерийские системы: 17349 (+42).
- РСЗВ: 1169 (+2).
- Средства ППО: 935 (+3).
- Самолеты: 367.
- Вертолёты: 328.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 14064 (+39).
- Крылатые ракеты: 2444 (+2).
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 23383 (+54).
- Специальная техника: 2911 (+1).
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