Генсек СЕ не упомянул о российских выборах в Крыму в поздравлении Путина

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС получил от Украины список причастных к проведению российских выборов в Крыму

"Генеральный секретарь Совета Европы Ягланд поздравил Путина ни слова не сказав о незаконных "выборах" в аннексированном Крыму. Это настолько позорно для руководства органа, призванного следить за соблюдением прав человека и верховенства права. Комплексный кризис ценностей в Совете Европы", - отметил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп поздравил В.Путина с победой на выборах, что вызвало критику у некоторых политиков.

Ряд западных лидеров, в том числе президент Польши, не поздравили В.Путина. ЕС не признал результаты выборов президента РФ в оккупированном Крыму. Президент Украины также сделал заявление по российским выборам в Крыму.

Выборы президента России состоялись 18 марта. В этот день четыре года назад, 18 марта 2014 года, Крым было незаконно аннексирован - Россия подписала соответствующий "договор". Победу на выборах одержал действующий президент Владимир Путин, набравший 76,65% голосов.

GenSec @coe @TJagland have sent congratulations to Putin with no single word about illegal "elections" in annexed Crimea. This is so shameful for leadership of Human Rights and Rule of Law watchdog institution. Comprehensive crisis of values ​​in Council of Europe. pic.twitter.com/YbIPGhHSm7

- Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) 20 марта 2018