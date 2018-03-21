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Генсек РЄ не згадав про російські вибори в Криму у вітанні Путіна

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд привітав президента РФ Володимира Путіна з переобранням без жодного слова про незаконні "вибори" в анексованому Криму. Про це повідомив віце-президент ПАРЄ Володимир Ар'єв у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

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"Генеральний секретар Ради Європи Ягланд привітав Путіна без жодного слова про незаконні "вибори" в анексованому Криму. Це настільки ганебно для керівництва органу, покликаного слідкувати за дотриманням прав людини і верховенства права. Комплексна криза цінностей в Раді Європи", - зазначив він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп привітав В.Путіна з перемогою на виборах, що викликало критику у деяких політиків.

Низка західних лідерів, у тому числі президент Польщі, не привітали В.Путіна. ЄС не визнав результати виборів президента РФ в окупованому Криму. Президент України також зробив заяву щодо російських виборів в Криму.

Вибори президента Росії відбулися 18 березня. У цей день чотири роки тому, 18 березня 2014 року, Крим було незаконно анексовано - Росія підписала відповідний "договір". Перемогу на виборах здобув чинний президент Володимир Путін, який набрав 76,65% голосів.

GenSec @coe @TJagland have sent congratulations to Putin with no single word about illegal “elections” in annexed Crimea. This is so shameful for leadership of Human Rights and Rule of Law watchdog institution. Comprehensive crisis of values in Council of Europe. pic.twitter.com/YbIPGhHSm7

— Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) 20 березня 2018 р.

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