Генсек ООН об изменении климата: современные пожары и наводнения только начало, дальше будет хуже

Цитата

“Число пожаров, наводнений, а также экстремальные погодные явления повсеместно нарастают. Эти изменения являются лишь началом грядущего худшего, — сказал Гутерриш. — Последствия будут катастрофическими. У нас нет времени. Мы должны действовать сейчас, чтобы предотвратить дальнейший необратимый ущерб”.

Детали

По мнению генсека, 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которая пройдет в ноябре в Глазго, должна стать поворотным моментом.

“Пока не будет немедленных, быстрых и масштабных сокращений парниковых выбросов, мы не сможем сдержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса”, — отметил Гутерриш. По его словам, все страны должны добиться нулевых выбросов к середине этого столетия и представить для достижения этого надежные, долгосрочные стратегии. “Мы хотим, чтобы все страны представили более перспективные программы по сокращению выбросов парниковых газов на 45% к 2030 году по сравнению с уровнями 2010 года”, — заявил Гутерриш.

The cooperation we have seen to successfully protect and heal the ozone layer is what we desperately need now to address the climate crisis.



Through joint #ClimateAction, we can win the race against the existential threat of climate change. #OzoneDay

— António Guterres (@antonioguterres) September 16, 2021