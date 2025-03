Генсек ООН про зміни клімату: сучасні пожежі та повені лише початок, далі буде гірше

Цитата

“Кількість пожеж, повеней, а також екстремальні погодні явища повсюдно наростають. Ці зміни є лише початком майбутнього гіршого, — сказав Гутерріш. — Наслідки будуть катастрофічними. В нас немає часу. Ми повинні діяти зараз, щоб запобігти подальшій незворотній шкоді”.

Деталі

На думку генсека, 26-та Конференція сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP-26), яка пройде в листопаді у Глазго, повинна стати поворотним моментом.

“Поки не буде негайних, швидких і масштабних скорочень парникових викидів, ми не зможемо стримати глобальне потепління в межах 1,5 градуса”, — зазначив Гутерріш. За його словами, всі країни повинні домогтися нульових викидів до середини цього століття і представити для досягнення цього надійні, довгострокові стратегії. “Ми хочемо, щоб всі країни представили більш перспективні програми по скороченню викидів парникових газів на 45% до 2030 року в порівнянні з рівнями 2010 року”, — заявив Гутерріш.

The cooperation we have seen to successfully protect and heal the ozone layer is what we desperately need now to address the climate crisis.



Through joint #ClimateAction , we can win the race against the existential threat of climate change . #OzoneDay

— António Guterres (@antonioguterres) September 16, 2021