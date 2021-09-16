Генсек ООН про зміни клімату: сучасні пожежі та повені лише початок, далі буде гірше
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликає країни значно скоротити обсяги викидів в атмосферу, інакше світ зіткнеться з ще більш негативними наслідками кліматичних змін. Про це він заявив у четвер в посланні до Всесвітньої метеорологічної організації в зв’язку з публікацією доповіді з питань клімату, пише УНН.
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“Кількість пожеж, повеней, а також екстремальні погодні явища повсюдно наростають. Ці зміни є лише початком майбутнього гіршого, — сказав Гутерріш. — Наслідки будуть катастрофічними. В нас немає часу. Ми повинні діяти зараз, щоб запобігти подальшій незворотній шкоді”.
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На думку генсека, 26-та Конференція сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP-26), яка пройде в листопаді у Глазго, повинна стати поворотним моментом.
“Поки не буде негайних, швидких і масштабних скорочень парникових викидів, ми не зможемо стримати глобальне потепління в межах 1,5 градуса”, — зазначив Гутерріш. За його словами, всі країни повинні домогтися нульових викидів до середини цього століття і представити для досягнення цього надійні, довгострокові стратегії. “Ми хочемо, щоб всі країни представили більш перспективні програми по скороченню викидів парникових газів на 45% до 2030 року в порівнянні з рівнями 2010 року”, — заявив Гутерріш.
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