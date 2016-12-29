Гендиректор АЭСУ: развитие уранодобычи - шаг к энергонезависимости Украины

Юрий, как Вы можете охарактеризовать отрасль уранодобычи в Украине? Эксперты говорят, что она запущена, а чиновники - о ее перспективности. Что должно стать движущей силой, чтобы перспективность этой отрасли была не только на словах?

- В Украине существует единственное предприятие, которое занимается переработкой урановой руды и ее добычей. И производит предприятие лишь 30% от объема, необходимого для обеспечения полноценной работы украинских атомных станций.

О перспективах этой отрасли, то в ноябре 2016 года была принята концепция развития атомно-промышленного комплекса Украины до 2020 года, которая является очень нужным документом. Основной целью концепции является создание независимого производства ядерного топлива для украинских атомных станций. Однако существует целый ряд моментов, которые необходимо реализовать, в том числе и добыча и переработка урана. И это именно та сфера, в которой работает наша компания и планирует разведывать, добывать и получать продукцию.

Я часто вижу сообщения в СМИ вроде того, что "вот частная компания входит на рынок урановых месторождений и пытается забрать наши стратегические запасы». И я хочу отметить, что, как минимум, такие высказывания не являются компетентными, ведь стратегическими урановыми запасами, которыми располагает Украина, являются альбититовые месторождения. В процентном значении они составляют львиную долю всех украинских урановых месторождений. И комбинат "Восток ГОК" эксплуатирует именно такие месторождения. Так, например, Новоконстантиновское месторождение действительно является стратегическим, но последнии несколько лет "Восток ГОК" не может выйти на нужный режим работы из-за отсутствия инвестиций. А в связи с тем, что предприятие государственное, эти инвестиции, в принципе, должно давать государство, которое, к сожалению, не имеет таких возможностей.

"АЭСУ" может стать единственной компанией в Украине, которая имеет большие шансы получить разрешение на разведку урановых месторождений, а потому расскажите, пожалуйста, о компании в целом и о перспективах ее развития?

- "Атомные энергетические системы Украины" - это достаточно мощный холдинг. Те месторождения, на которых мы хотим работать, - мелкие и в общем балансе урановых месторождений страны не имеют большого значения. Более того, для государственных предприятий, месторождения, на которых мы хотим работать, не представляют никакого интереса. Поскольку, во-первых, государственные предприятия не имеют средств для того, чтобы довести их до определенного уровня и получать продукцию, а, во-вторых, вряд ли смогут получить прибыль с таких месторождений.

Мы хотим доразведывать эти месторождения, а затем эксплуатировать их. Кроме того, я хочу подчеркнуть, что месторождения, в которые мы хотим инвестировать, являются достаточно малыми и не такие уж и простые в своей эксплуатации. И только частные компании, посредством организации работ на высоком уровне и новых технологий, могут получить из таких месторождений продукцию с определенным положительным экономическим эффектом и продавать ее государству.

На сегодня в Украине государственно-частное партнерство в сфере уранодобычи отсутствует. Ваша компания может стать первооткрывателем. Можете привести успешные примеры такого партнерства в других странах?

- В концепции развития атомного комплекса Украины до 2020 года предусмотрена именно такая форма сотрудничества государства и бизнеса, как государственно-частная форма партнерства. Отраслевые чиновники понимают, что на данный момент экономика страны не в силах выделять средства, необходимые на развитие уранодобычи. А частный инвестор приходит и хочет работать, но, к сожалению, на сегодня инвесторам приходится пройти "тернистый путь", чтобы помочь государству.

Вообще есть разные формы сотрудничества государства и инвесторов. Например, еще государственно-монопольная форма в таких странах, как Россия и Китай, и в ряде других. Есть страны, где такое сотрудничество имеет смешанные формы.

Например, австралийские и канадские компании, которые добывают уран, перерабатывают руду и получают урановый концентрат, практически все имеют частную форму собственности. В форме государственно-частного партнерства сотрудничают государство и инвесторы в Казахстане, которые являются мировыми лидерами по добыче урана.

Мы с вами говорим о добыче урановой руды до определенного уровня, то есть до концентрата. В этой сфере в мире существует большое количество частных компаний, ведь это первичное сырье, а не последующий высокотехнологичный продукт, который нужно обогащать и т.д. Поэтому, по моему мнению, если инвесторы хотят помочь государству реализовать программу, то очень странно, что при этом инвесторам достаточно сильно мешают.

Расскажите, пожалуйста, подробнее о сотрудничестве Вашей компании с Казахстаном.

- Если говорить о мировом опыте, то Казахстан является лидером в сфере добычи урана методом подземного выщелачивания. Этот метод является достаточно экологичным и безопасным. Все процессы происходят под землей и при этом контролируются. Когда наша компания начинала работать, мы контактировали с казахстанскими коллегами. Общаемся мы с ними и сейчас. У нас есть определенные договоренности о сотрудничестве и обмен опытом, но все это будет после того, как мы получим лицензии. В любом случае, мы будем общаться и в дальнейшем, перенимать их опыт, и покупать технологии, если это потребуется.

Как относитесь к строительству завода ядерного топлива в Украине? И что нужно для того, чтобы его таки построили?

- Я не специалист в области ядерного топлива, но, безусловно, это является важным элементом на пути к энергонезависимости Украины. Руководство нашего государства правильно расставляет акценты, принимая такие решения. По моему мнению, строительство завода ядерного топлива в Украине - гарантия безопасности энергетической и определенной независимости от внешних поставок. И, в принципе, это необходимо сделать. Кроме того, хочу отметить, что очень важно, чтобы завод строился с помощью современных технологических решений и имел значительный процент производства составляющих ядерного топлива именно в Украине.

Предварительно я вспоминал о концепции атомной энергетики в Украине. Так вот, в этой концепции указано, что в стране хотят построить завод ядерного топлива и получить энергонезависимость. А для того, чтобы стать энергонезависимыми Украине необходимо довести производство уранового концентрата хотя бы до уровня 2,5 тыс. тонн в год, чтобы полностью закрывать собственные нужды. Я считаю, что Украине это удастся сделать, поскольку есть инвесторы, которые согласны вкладывать средства в эту отрасль.