ГБР отреагировало на перелом ребер у мужчины в областном ТЦК Николаева

Фото: Государственное бюро расследований

Государственное бюро расследований отреагировало на информацию о нарушении прав граждан в Николаевском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, предоставленную Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

В ходе проверки ГБР и представителей омбудсмена был подтвержден факт нахождения одного из мобилизованных без связи с родными в течение 18 дней.

Мужчина находился в сборном пункте с телесными повреждениями - с переломом ребер. По его словам, эти повреждения он получил от правоохранителей во время проведения мобилизационных мероприятий - говорится в сообщении ГБР.

По данным фактам начато досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение).

Санкция статей предусматривает лишение свободы от трех до пяти лет.

Контекст

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о выявлении возможных нарушений прав человека во время проверки Николаевского областного ТЦК и СП. По результатам проверки были освобождены шестеро мужчин, которых, по предварительным данным, не имели права удерживать.

Также среди удерживаемых находился отец ребенка с инвалидностью. Лубинец сообщил, что во время задержания этого мужчины работник полиции якобы ударил его сына ногой. После инцидента состояние мальчика, который имеет сахарный диабет, ухудшилось.

Напомним

Руководство одного из районных ТЦК Николаевской области предстанет перед судом за незаконное удержание и пытки человека. Работники ТЦК удерживали многодетного отца в подвале 9 дней, применяя насилие. Мужчина получил сотрясение мозга, перелом руки и ребра.

До этого УНН сообщал, что в Тернопольском районном и городском ТЦК и СП длительное время держат людей с психическими расстройствами и инвалидностью. После вмешательства Дмитрия Лубинца пятерых человек удалось освободить.