Г.Тука подал электронную декларацию

В собственности заместителя министра находится квартира в Киеве площадью 19 кв. м. и грузовой автомобиль ГАЗ, стоимостью 1 грн. Гражданская жена Вита Федоренко (лица, которые совместно проживают, но не состоят в браке) имеет в собственности две квартиры в городе Киев площадью 149 и 42 кв.м. Также в ее собственности автомобиль Mitsubishi.

Заработная плата по основному месту работы за 2015 год - 67 тыс. 785 грн, В.Федоренко - 83 тыс. 899 грн.

В украинских банках Г.Тука сберегает 1 тыс. 120 долл. и 6 тыс. 500 грн, а его гражданская жена 12 тыс. евро.

Наличными Г.Тука хранит - 55 тыс. грн, В.Федоренко - 1 млн 120 тыс. грн.

Также заместитель министра оболжил 72 тыс. долл.

Напомним, П.Климкин задекларировал более 190 тыс. валютных сбережений семьи.