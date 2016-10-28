Г.Тука подав електронну декларацію
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука подав електронну декларацію про свої доходи і витрати за 2015 рік, передає УНН.
У власності заступика міністра знаходиться квартира в Києві площею 19 кв. м. та вантажний автомобіль ГАЗ, вартістю 1 грн. Цивільна дружина Віта Федоренко (особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі) має у власності дві квартири в місті Київ площею 149 та 42 кв.м. Також в неї власності автомобіль Mitsubishi.
Заробітна плата за основним місцем роботи за 2015 рік - 67 тис. 785 грн, В.Федоренко - 83 тис. 899 грн.
В українських банках Г.Тука зберігає 1 тис. 120 дол. та 6 тис. 500 грн, а його цивільна дружина 12 тис. євро.
Готівкою Г.Тука зберігає - 55 тис. грн, В.Федоренко - 1 млн 120 тис. грн.
Також заступник міністра запозичив 72 тис. дол.
Нагадаємо, П.Клімкін задекларував понад 190 тис. валютних заощаджень родини.