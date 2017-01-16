Футбольная ассоциация Китая увеличила лимит на легионеров

Как сообщается, новые правила должны были быть введены в 2018 году, однако на фоне правительственных требований новые правила вступят в силу в 2017 году.

Также сообщается, что теперь на поле командам можно привлекать трех легионеров, вместо четырех в прошлом сезоне.

Как сообщал УНН, полузащитник "Челси" Оскар продолжит карьеру в Китае.