Футбольна асоціація Китаю збільшила ліміт на легіонерів

Як повідомляється, нові правила повинні були бути введені в 2018 році, проте на тлі урядових вимог нові правила набуть чинності в 2017 році.

Також повідомляється, що тепер на полі командам можна залучати трьох легіонерів, замість чотироьох у минулому сезоні.

Як повідомляв УНН, півзахисник "Челсі" Оскар продовжить кар’єру в Китаї.