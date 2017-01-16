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Футбольна асоціація Китаю збільшила ліміт на легіонерів

Футбольна асоціація Китаю збільшила ліміт на легіонерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Футбольна асоціація Китаю збільшила ліміт на легіонерів 2017 року, передає УНН з посиланням на The Sun.

Як повідомляється, нові правила повинні були бути введені в 2018 році, проте на тлі урядових вимог нові правила набуть чинності в 2017 році.

Також повідомляється, що тепер на полі командам можна залучати трьох легіонерів, замість чотироьох у минулому сезоні.

Як повідомляв УНН, півзахисник "Челсі" Оскар продовжить кар’єру в Китаї.

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