Футбольна асоціація Китаю збільшила ліміт на легіонерів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Футбольна асоціація Китаю збільшила ліміт на легіонерів 2017 року, передає УНН з посиланням на The Sun.
Як повідомляється, нові правила повинні були бути введені в 2018 році, проте на тлі урядових вимог нові правила набуть чинності в 2017 році.
Також повідомляється, що тепер на полі командам можна залучати трьох легіонерів, замість чотироьох у минулому сезоні.
Як повідомляв УНН, півзахисник "Челсі" Оскар продовжить кар’єру в Китаї.