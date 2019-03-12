Функцию книги жалоб сегодня выполняют соцсети - эксперт

“Книга отзывов, жалоб и предложений — это наследство Советского Союза, которое нам досталось. В последнее время она заверялась только печатью предприятия. Не было никакого реестра номеров книги, никакого контроля за ее ведением.

Купить такую книгу предприниматель мог за 30 грн в любом канцелярском магазине. И при необходимости заменить свою книгу, допустим, испорченную негативным отзывом, на новую, чистую и красивую. Этот пример ярко иллюстрирует, насколько такие книги были вообще "эффективны" в вопросах защиты прав потребителей и коммуникации с бизнесом.

Более того, на моей практике не было случаев, когда отзыв или жалоба в книге повлекли бы за собой какую-то реакцию контролирующих органов”, — рассказала Хащевич.

Эксперт также отметила, что сегодня функцию книги жалоб, и куда более эффективно, выполняют соцсети. Ориентированный на своего клиента бизнес очень дорожит репутацией и публичным реноме в Интернете, а следовательно, следит за отзывами и достаточно быстро на них реагирует.

“А вот книги жалоб не давали никакой обратной реакции. Написав негативный комментарий, потребитель, как правило, не знал, как и кем, он был принят во внимание, и принят ли вообще. Реагировать на отзыв нужно было в этой самой книге. Но недовольный клиент, навряд ли, возвращается туда, где ему оказали некачественную услугу, чтобы полистать книгу жалоб и поискать там ответ на свой отзыв. Я таких потребителей точно не встречала.

Касательно ведения книг — это не занимало много времени у предпринимателей, хотя и требовало какого-то внимания. Но все это, подчеркиваю, при нулевой эффективности на практике”, — добавила она.

Как сообщал УНН, в КМУ книгу жалоб предложили заменить на колл-центры и средства электронной связи.

Также, как подчеркнули в МЭРТ, для защиты своих прав, потребитель, как и ранее, может обращатся в профильные контролирующие органы, уполномоченные на проведение соответствующих проверок.

Отметим, что некоторые эксперты критикуют Кабмин за отмену книги жалоб. К примеру, по словам Алексея Дорошенко, она была “единственной связью между бизнесом и потребителями”.

В то же время, когда проект постановления КМУ об отмене книги жалоб и предложений был представлен на общественное обсуждение, то мнения украинцев по поводу целесообразности такого решения разделились поровну.

Народный депутат Сергей Тригубенко, в свою очередь, отметил, что наличие книги жалоб на предприятии никогда не гарантировало его добросовестности. Для реальной защиты прав потребителей нужна не книга, а эффективная работа контролирующих органов: без взяток, без давления, согласно планам проверок и на принципах взаимоуважения между государством и бизнесом.