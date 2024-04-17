Французские власти арестовали виллу россиянина на побережье Атлантического океана, которая связанна с экс-супругой путина

Власти Франции конфисковали у мужа Людмилы путиной виллу на берегу Атлантического океана. Об этом пишет французское издание Challenges, передаёт УНН.

Это символическая "военная награда". По нашей информации, вилла Rêverie (или Souzanna), принадлежащая россиянину Артуру Очеретному, новому спутнику бывшей жены Владимира путина. – сообщили в издании.

Детали

Речь идёт о вилле "Сюзанна", которая принадлежала предпринимателю Артуру Очеретному, нынешнему супругу бывшей жены российского президента Людмилы путиной. По данным издания недвижимость взяли под арест ещё 6 декабря 2023 года.

Изъятие произошло после жалобы французского отделения Transparency International — правозащитники требовали проверить происхождение средств, на которые была приобретена вилла.

Отмечается, что сейчас вилла заброшена, и на ней никто не живет.

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Справочно

Оценочная стоимость виллы "Сюзанна" – 5,4 миллиона евро. Это особняк площадью 450 квадратных метров с восемью спальнями и прилегающую территорию площадью пять тысяч квадратных метров.

О вилле впервые стало известно в 2017 году, когда журналисты из Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) выпустили расследование о финансах Очеретного. Как следовало из изученных журналистами документов, вилла была приобретена в конце 2013 года.