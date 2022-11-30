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Французский багет включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Французский багет включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Киев • УНН

 • 1269803 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Французский багет, являющийся таким же символом страны во всем мире, как и Эйфелева башня в Париже, включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом информирует УНН со ссылкой на France 24.

Детали

Отмечается, что багет был центральной частью французского рациона не менее 100 лет, и существует несколько легенд о его происхождении. Одна из них утверждает, что пекари Наполеона Бонапарта придумали удлиненную форму, чтобы облегчить снабжение хлебного изделия военным, а другая – что на самом деле багет изобрел австрийский пекарь Август Занг.

Сегодня багет продается примерно за 1 евро за штуку, пишет издание. Ежегодно во Франции выпекают более шести миллиардов этих хлебных изделий. Хотя основные ингредиенты всегда одинаковы, каждая пекарня имеет свой способ приготовления, поэтому французы проводят общенациональные конкурсы на лучший багет.

BREAKING

New inscription on the #IntangibleHeritage List: Artisanal know-how and culture of baguette bread.

Bravo #France !

https://t.co/n5nd2IfvLJ#LivingHeritagepic.twitter.com/MINHjuVffK

— UNESCO  #Education #Sciences #Culture  (@UNESCO) November 30, 2022

Напомним

Археологи в Италии обнаружили более двух десятков прекрасно сохранившихся бронзовых статуй древнеримских времен. Эксперты называют находку сенсационной.

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