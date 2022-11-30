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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Французький багет включили до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО

Французький багет включили до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО

Київ • УНН

 • 1269805 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Французький багет, який є таким же символом країни у всьому світі, як і Ейфелева вежа у Парижі, включили до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Про це інформує УНН з посиланням на France 24.

Деталі

Зазначається, що багет був центральною частиною французького раціону принаймні 100 років, і існує кілька легенд про його походження. Одна з них стверджує, що пекарі Наполеона Бонапарта придумали подовжену форму, щоб полегшити постачання хлібного виробу військовим, а інша - що насправді багет винайшов австрійський пекар Август Занг.

Сьогодні багет продається приблизно за 1 євро за штуку, пише видання. Щороку у Франції випікають понад шість мільярдів цих хлібних виробів. Хоч основні інгредієнти завжди однакові, кожна пекарня має власний спосіб приготування, тому французи проводять загальнонаціональні конкурси на найкращий багет.

BREAKING

New inscription on the #IntangibleHeritage List: Artisanal know-how and culture of baguette bread.

Bravo #France !

https://t.co/n5nd2IfvLJ #LivingHeritage pic.twitter.com/MINHjuVffK

— UNESCO  #Education #Sciences #Culture  (@UNESCO) November 30, 2022

Нагадаємо

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