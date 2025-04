Французький багет включили до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО

Деталі

Зазначається, що багет був центральною частиною французького раціону принаймні 100 років, і існує кілька легенд про його походження. Одна з них стверджує, що пекарі Наполеона Бонапарта придумали подовжену форму, щоб полегшити постачання хлібного виробу військовим, а інша - що насправді багет винайшов австрійський пекар Август Занг.

Сьогодні багет продається приблизно за 1 євро за штуку, пише видання. Щороку у Франції випікають понад шість мільярдів цих хлібних виробів. Хоч основні інгредієнти завжди однакові, кожна пекарня має власний спосіб приготування, тому французи проводять загальнонаціональні конкурси на найкращий багет.

BREAKING



New inscription on the #IntangibleHeritage List: Artisanal know-how and culture of baguette bread.



Bravo #France !



https://t.co/n5nd2IfvLJ #LivingHeritage pic.twitter.com/MINHjuVffK

— UNESCO #Education #Sciences #Culture (@UNESCO) November 30, 2022

