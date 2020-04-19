Француз назван самым быстрым футболистом ведущих чемпионатов Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Форвард "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе признан самым быстрым игроком нынешнего сезона в топ-5 чемпионатах Европы, передает УНН со ссылкой на Le Figaro.
Футболист занял первое место благодаря тому, что сумел разогнать скорость до 36 км/ч. С отставанием в 0,3 км/ч от него отстал Иньяки Уильямс из "Атлетика" Бильбао. Тройку замкнул Обамеянг из "Арсенала" - 35,5.
Стоит отметить, что в топ-10 наиболее представительство у "Манчестер Сити" (Волкер и Сане - 5 и 6 соответственно) и у "Реала" (Одриосола и Фернандес, которые на 9 и 10 местах).
Заметим, что чемпион мира-2018 Мбаппе также является самым дорогим футболистом по данным Transfermarkt - 180 млн евро.