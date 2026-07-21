Франция заявила о запугивании сотрудников своего посольства в Иране
Киев • УНН
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что сотрудников посольства задержали, допросили и один подвергся нападению. Он назвал это вопиющим нарушением дипломатического иммунитета.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что сотрудники французского посольства в Иране подверглись запугиванию со стороны иранских служб безопасности. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По словам главы французского МИД, действия иранской стороны произошли с "вопиющим нарушением дипломатического иммунитета", которым пользуются работники дипломатической миссии.
Барро сообщил, что сотрудников посольства без объяснения причин задержали на несколько часов и допросили, а один из них, по его словам, подвергся нападению. После этого дипломаты вернулись в посольство, сейчас они находятся в безопасности и ожидают возвращения во Францию.
Чрезвычайно серьезные действия по запугиванию со стороны иранских служб безопасности не могут остаться без последствий
Как отмечает Bloomberg, иранские власти публично не комментировали заявления французской стороны.
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