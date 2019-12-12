Финляндия и Эстония запустили газопровод Balticconnector
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Эстония и Финляндия соединили свои газотранспортные системы газопроводом Balticconnector, что должно помочь странам интегрироваться в газовый рынок ЕС и уменьшить зависимость от России. Об этом сообщает DW, информирует УНН.
"Эстония и Финляндия официально запустили в эксплуатацию газопровод Balticconnector, который соединил газотранспортные системы двух стран. Торжественная церемония пуска нового газопровода состоялась в среду, 11 декабря, с участием руководства обеих стран, а также приглашенных представителей Европейской Комиссии, сообщает сайт компании-оператора газопровода", - говорится в сообщении.
Отмечается, что этот инфраструктурный объект ввели в эксплуатацию на месяц раньше запланированного срока. Открытый газопровод, часть которого пролег по дну Финского залива, соединил газотранспортные сети Финляндии и Эстонии. Кроме того, он призван помочь обеим странам интегрироваться в газотранспортную систему ЕС и общий энергетический рынок Евросоюза, отмечается изданием.
"Сметная стоимость проекта составляла 250 миллионов евро, из которых 75 процентов были предоставлены Еврокомиссией в рамках специального финансового механизма для энергетического сектора", - написали в DW.
Отмечается, что длина подводной части Balticconnector составляет 77 километров. Этот газопровод может ежедневно перекачивать 7,2 миллиона кубических метров газа.
Как сообщалось ранее в УНН, Эстония в 2013 году начала исследования морского дна для строительства газопровода из Финляндии.
Congratulations! The #Balticconnector has officially opened. This is truly a historical day for @EleringAS, @BCOYfi and for Europe! @inea_eu #CEFEnergy pic.twitter.com/Z2MtroytlL— Elering (@EleringAS) 11 грудня 2019 р.