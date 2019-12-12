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Фінляндія та Естонія запустили газопровід Balticconnector

Фінляндія та Естонія запустили газопровід Balticconnector

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Естонія та Фінляндія з'єднали свої газотранспортні системи газогоном Balticconnector, що має допомогти країнам інтегруватися в газовий ринок ЄС і зменшити залежність від Росії. Про це повідомляє DW, інформує УНН.

"Естонія і Фінляндія офіційно запустили в експлуатацію газопровід Balticconnector, який з'єднав газотранспортні системи двох країн. Урочиста церемонія пуску нового газогону відбулася в середу, 11 грудня, за участі керівництва обох країн, а також запрошених представників Європейської Комісії, повідомляє сайт компанії-оператора газопроводу", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що цей інфраструктурний об'єкт ввели в експлуатацію на місяць раніше запланованого терміну. Відкритий газогін, частина якого пролягла по дну Фінської затоки, з'єднав газотранспортні мережі Фінляндії та Естонії. Крім того, він покликаний допомогти обом країнам інтегруватися в газотранспортну систему ЄС та в спільний енергетичний ринок Євросоюзу, зазначається виданням.

"Кошторисна вартість проєкту становила 250 мільйонів євро, з яких 75 відсотків були надані Єврокомісією в рамках спеціального фінансового механізму для енергетичного сектора", - написали у DW.

Зазначається, що довжина підводної частини Balticconnector становить 77 кілометрів. Цей газогін може щодня перекачувати 7,2 мільйона кубічних метрів газу.

Як повідомлялося раніше в УНН, Естонія у 2013 році розпочала дослідження морського дна для будівництва газопроводу з Фінляндії.

Congratulations! The #Balticconnector has officially opened. This is truly a historical day for @EleringAS, @BCOYfi and for Europe! @inea_eu #CEFEnergy pic.twitter.com/Z2MtroytlL

— Elering (@EleringAS) 11 грудня 2019 р.

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