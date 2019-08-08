Фейгин рассказал, что будет с Сущенко в случае его передачи Украине

"Это (освобождение – ред.) моментально произойдет – указом Президента Украины, у него право такое есть, он может его формально помиловать, так же, как это было с Литвиновым (он в Харьков был перемещен именно для отбытия наказания)", - пояснил адвокат.

Он напомнил, что Литвинов в 2014 году попал с территории Луганской области в Россию, но российская сторона отдала его Украине для отбытия наказания (Сергея Литвинова передали Украине в 2019 году, после 5 лет пребывания в заключении в РФ, где его осудили якобы за разбой).

"Так вот его помиловали. И по Конвенции (Совета Европы, которая предусматривает перевод для отбывания наказания лица на территорию страны, гражданство которой он имеет – ред.) такое право у Президента Зеленского есть. Это не проблема – если Роман (Сущенко – ред.) будет перемещен, то все остальное – это процессуальные детали. Он тут же будет освобожден, и все это понимают, но просто ищут форму – соответствующую форму для того, чтобы осуществить обмен в той или иной форме", - считает Фейгин.

Как сообщал УНН, Романа Сущенко, удерживаемого в российской тюрьме, окончательно приговорили в России к 12 годам колонии строгого режима.