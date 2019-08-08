Фейгин рассказал, что будет с Сущенко в случае его передачи Украине

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 98906 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128699 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138764 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126988 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128488 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130511 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153172 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151131 просмотра

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Фейгин рассказал, что будет с Сущенко в случае его передачи Украине

Фейгин рассказал, что будет с Сущенко в случае его передачи Украине

Киев  •  УНН

 • 27731 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Политический узник, журналист Роман Сущенко может быть моментально помилован указом Президента Украины в случае, если российская сторона согласится передать его в Украину для дальнейшего отбывания наказания. Об этом адвокат Марк Фейгин рассказал в эфире интернет-канала SobiNews, сообщает УНН.

"Это (освобождение – ред.) моментально произойдет – указом Президента Украины, у него право такое есть, он может его формально помиловать, так же, как это было с Литвиновым (он в Харьков был перемещен именно для отбытия наказания)", - пояснил адвокат.

Он напомнил, что Литвинов в 2014 году попал с территории Луганской области в Россию, но российская сторона отдала его Украине для отбытия наказания (Сергея Литвинова передали Украине в 2019 году, после 5 лет пребывания в заключении в РФ, где его осудили якобы за разбой).

"Так вот его помиловали. И по Конвенции (Совета Европы, которая предусматривает перевод для отбывания наказания лица на территорию страны, гражданство которой он имеет – ред.) такое право у Президента Зеленского есть. Это не проблема – если Роман (Сущенко – ред.) будет перемещен, то все остальное – это процессуальные детали. Он тут же будет освобожден, и все это понимают, но просто ищут форму – соответствующую форму для того, чтобы осуществить обмен в той или иной форме", - считает Фейгин.

Как сообщал УНН, Романа Сущенко, удерживаемого в российской тюрьме, окончательно приговорили в России к 12 годам колонии строгого режима.

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