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Фейгін розповів, що буде з Сущенком у разі його передачі Україні

Фейгін розповів, що буде з Сущенком у разі його передачі Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Політичний в'язень, журналіст Роман Сущенко може бути моментально помилуваний указом Президента України у разі, якщо російська сторона погодиться передати його в Україну для подальшого відбування покарання. Про це адвокат Марк Фейгін розповів в ефірі інтернет-каналу SobiNews, повідомляє УНН.

"Це (звільнення - ред.) моментально станеться - указом Президента України, у нього право таке є, він може його формально помилувати, так само, як це було з Литвиновим (він до Харкова був переміщений саме для відбуття покарання)", - пояснив адвокат.

Він нагадав, що Литвинов в 2014 році потрапив з території Луганської області в Росію, але російська сторона віддала його Україні для відбування покарання (Сергія Литвинова передали Україні в 2019 році, після 5 років перебування в ув'язненні в РФ, де його засудили нібито за розбій).

"Так ось його помилували. І за Конвенцією (Ради Європи, яка передбачає переведення для відбування покарання особи на територію країни, громадянство якої вона має - ред.) таке право у Президента Зеленського є. Це не проблема - якщо Роман (Сущенко - ред.) буде переміщений, то все інше - це процесуальні деталі. Він тут же буде звільнений, і всі це розуміють, але просто шукають форму - відповідну форму для того, щоб здійснити обмін в тій чи іншій формі", - вважає Фейгін.

Як повідомляв УНН, Романа Сущенка, утримуваного в російській в'язниці, остаточно засудили в Росії до 12 років колонії суворого режиму.

Українські Національні Новини

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