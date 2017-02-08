ФБУ представила состав сборной на боксерский турнир в Венгрии

В Дебрецене (Венгрия) сборную Украины будут представлять сразу десять спортсменов:



49 кг - Евгений Овсянников



52 кг - Максим Фатич



56 кг - Владислав Ветошкина



60 кг - Александр Меленюк



64 кг - Тимур Беляк



69 кг - Ярослав Самофалов



75 кг - Андрей Терегеря



81 кг - Владислав Михайлов



91 кг - Сергей Горскова



91+ кг - Виктор Выхрист.



Отметим, что соревнования будут проходить с 7 по 12 февраля в городе Дебрецен (Венгрия).

Напомним, что боксерский чемпионат Европы-2017 состоится в Харькове в период с 14 по 25 июня.