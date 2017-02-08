ФБУ представила состав сборной на боксерский турнир в Венгрии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В ближайшие дни боксеры Национальной сборной Украины начнут борьбу за награды на 61-м международном турнире класса "А" "Istvan Bocskkai Toutnament 2017", сообщает УНН со ссылкой на Федерацию бокса Украины.
В Дебрецене (Венгрия) сборную Украины будут представлять сразу десять спортсменов:
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- 49 кг - Евгений Овсянников
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- 52 кг - Максим Фатич
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- 56 кг - Владислав Ветошкина
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- 60 кг - Александр Меленюк
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- 64 кг - Тимур Беляк
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- 69 кг - Ярослав Самофалов
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- 75 кг - Андрей Терегеря
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- 81 кг - Владислав Михайлов
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- 91 кг - Сергей Горскова
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- 91+ кг - Виктор Выхрист.
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Отметим, что соревнования будут проходить с 7 по 12 февраля в городе Дебрецен (Венгрия).
Напомним, что боксерский чемпионат Европы-2017 состоится в Харькове в период с 14 по 25 июня.