ФБУ представила склад збірної на боксерський турнір в Угорщині

В Дебрецені (Угорщина) збірну України представлятимуть відразу десять спортсменів:



49 кг – Євгеній Овсянніков



52 кг – Максим Фатич



56 кг – Владислав Вєтошкін



60 кг – Олександр Меленюк



64 кг – Тимур Беляк



69 кг – Ярослав Самофалов



75 кг – Андрій Терегеря



81 кг – Владислав Михайлов



91 кг – Сергій Горсков



91+ кг – Віктор Вихрист.



Відзначимо, що змагання проходитимуть з 7 по 12 лютого у місті Дебрецен (Угорщина).

Нагадаємо, що боксерський чемпіонат Європи-2017 відбудеться у Харкові у період з 14 по 25 червня.