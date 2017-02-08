ФБУ представила склад збірної на боксерський турнір в Угорщині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Найближчими днями боксери Національної збірної України розпочнуть боротьбу за нагороди на 61-му міжнародному турнірі класу "А" "Istvan Bocskkai Toutnament 2017", повідомляє УНН з посиланням на Федерацію боксу України.
В Дебрецені (Угорщина) збірну України представлятимуть відразу десять спортсменів:
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- 49 кг – Євгеній Овсянніков
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- 52 кг – Максим Фатич
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- 56 кг – Владислав Вєтошкін
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- 60 кг – Олександр Меленюк
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- 64 кг – Тимур Беляк
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- 69 кг – Ярослав Самофалов
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- 75 кг – Андрій Терегеря
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- 81 кг – Владислав Михайлов
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- 91 кг – Сергій Горсков
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- 91+ кг – Віктор Вихрист.
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Відзначимо, що змагання проходитимуть з 7 по 12 лютого у місті Дебрецен (Угорщина).
Нагадаємо, що боксерський чемпіонат Європи-2017 відбудеться у Харкові у період з 14 по 25 червня.