Ф.Штайнмаер надеется на порядок в погруженном в хаос мире
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Кризисы и конфликты продолжатся и в 2017 году, однако не стоит терять надежду, заявил министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
"Редко приход Нового года сопровождается таким количеством открытых вопросов в мировой политике", - заявил министр, подчеркнув, что нынешнему поколению придется "найти новый порядок в этом погруженном в хаосе мире".
"Мы все рады, что закончилась холодная война. Однако, грядущий ей на смену состояние неопределенности не менее опасным ", - отметил политик.
Также политик отметил, что, несмотря ни на что, происходят события, которые дарят надежду.
"Например, кто мог подумать о том, что в Колумбии когда-нибудь появится шанс достичь примирения? И это после конфликта, который стоил жизни тысячам и заставил миллионы покинуть свои дома, конфликта, который разрушил семьи и расколола страну ", - заявил политик.
Он подчеркнул, что успехи не всегда заметны, однако, это не означает, что они невозможны.
"Для достижения мира, нужно мужество. Надо сохранить его и в 2017 году ", - заявил Ф.Штайнмайер.