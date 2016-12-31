Ф.Штайнмаєр сподівається на порядок в зануреному в хаос світі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Кризи і конфлікти продовжаться і в 2017 році, проте не варто втрачати надію, заявив міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Рідко прихід Нового року супроводжується такою кількістю відкритих питань у світовій політиці”, — заявив міністр, підкресливши, що нинішньому поколінню доведеться “знайти новий порядок в цьому зануреному в хаосі світі”.
“Ми всі раді, що закінчилася холодна війна. Однак, прийдешній їй на зміну стан невизначеності є не менш небезпечним”, — зазначив політик.
Також рполітик зауважив, що, незважаючи ні на що, відбуваються події, які дарують надію.
“Наприклад, хто міг подумати про те, що в Колумбії коли-небудь з’явиться шанс досягти примирення? І це після конфлікту, що коштував життя тисячам і змусив мільйони покинути свої будинки, конфлікту, зруйнував сім’ї і розколола країну”, — заявив політик.
Він наголосив, що успіхи не завжди помітні, однак, це не означає, що вони неможливі.
“Для досягнення миру, потрібна мужність. Треба зберегти його і в 2017 році”, — заявив Ф.Штайнмайер.