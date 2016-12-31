Ф.Олланд сообщил, что в первые дни января 2017 лично посетит Ирак

Как он подчеркнул, борьба с терроризмом останется в 2017 году приоритетом французского политического руководства, как внутри страны, так и за ее пределами.

"Мы не покончили с бедой терроризма, нам предстоит продолжить с ней бороться. За рубежом в этом заключается цель наших военных операций в Мали, Сирии, а также в Ираке, куда я поеду послезавтра, чтобы поздравить наших солдат ", - сказал Ф.Олланд.

Отметим, что операция ВВС Франции под кодовым названием Chammal проводится против боевиков ИГ в Сирии и Ираке с 2014 года. Французские войска в составе западной коалиции против ИГ наносят авиаудары по позициям исламистов. Сейчас у берегов Ирака эти действия поддерживает флагман ВМС Франции, авианосец Charles de Gaulle, несущий авиагруппы в составе 40 самолетов, включая 20 многоцелевых палубных истребителей Rafale M.