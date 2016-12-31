Ф.Олланд повідомив, що в перші дні січня 2017 року особисто відвідає Ірак
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Президент Франції Франсуа Олланд у перші дні настає 2017 року здійснить поїздку в Ірак, де зустрінеться з розташованими там французькими військовослужбовцями, які ведуть боротьбу з бойовиками терористичного угрупування “Ісламська держава” . Про це глава республіки заявив у своєму новорічному зверненні до нації, яке стало останнім для нього за час перебування в Єлисейському палаці, передає УНН.
Як він підкреслив, що боротьба з тероризмом залишиться в 2017 році пріоритетом французького політичного керівництва, як всередині країни, так і за її межами.
“Ми не покінчили з бідою тероризму, нам належить продовжити з ним боротися. За кордоном в цьому полягає мета наших військових операцій у Малі, Сирії, а також в Іраку, куди я піду післязавтра, щоб привітати наших солдатів”, — сказав Ф.Олланд.
Зазначимо, що операція ВПС Франції під кодовою назвою Chammal проводиться проти бойовиків ІГ в Сирії та Іраку з 2014 року. Французькі війська в складі західної коаліції проти ІГ наносять авіаудари по позиціях ісламістів. Зараз біля берегів Іраку ці дії підтримує флагман ВМС Франції, авіаносець Charles de Gaulle, несучий авіагрупи у складі 40 літаків, включаючи 20 багатоцільових палубних винищувачів Rafale M.